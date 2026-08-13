Incivili in azione a Realmonte, il sindaco: “Fate schifo”

“Mi rivolgo direttamente a chi ha compiuto questo gesto incivile. Per rispetto del ruolo che ricopro e dell’educazione che mi guida, non utilizzerò chiamarvi con il vostro nome, ma ciò che avete lasciato qui parla da sé, è lo specchio del modo in cui vivete e del rispetto che avete per gli altri. Fate solamente schifo”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, commentando l’azione di alcuni incivili che hanno ben pensato di abbandonare rifiuti di ogni tipo lungo una strada del Comune della Scala dei Turchi.

“Realmonte merita cittadini e visitatori che sappiano prendersi cura delle sue spiagge e del suo patrimonio, non comportamenti che offendono il territorio e la comunità. Chi non è in grado di vivere in mezzo alla gente civile dimostra di non comprendere il valore dei luoghi che frequenta. Questo Comune continuerà a difendere le proprie spiagge, a sanzionare gli incivili e a sostenere chi ogni giorno contribuisce a mantenere Realmonte pulita e accogliente” conclude il primo cittadino.