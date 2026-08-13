Realmonte

Incivili in azione a Realmonte, il sindaco: “Fate schifo”

Le parole del sindaco sull’azione di alcuni incivili che hanno abbandonato rifiuti di ogni tipo lungo una strada del Comune della Scala dei Turchi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Mi rivolgo direttamente a chi ha compiuto questo gesto incivile. Per rispetto del ruolo che ricopro e dell’educazione che mi guida, non utilizzerò chiamarvi con il  vostro nome, ma ciò che avete lasciato qui parla da sé, è lo specchio del modo in cui vivete e del rispetto che avete per gli altri. Fate solamente schifo”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, commentando l’azione di alcuni incivili che hanno ben pensato di abbandonare rifiuti di ogni tipo lungo una strada del Comune della Scala dei Turchi. 

“Realmonte merita cittadini e visitatori che sappiano prendersi cura delle sue spiagge e del suo patrimonio, non comportamenti che offendono il territorio e la comunità.   Chi non è in grado di vivere in mezzo alla gente civile dimostra di non comprendere il valore dei luoghi che frequenta. Questo Comune continuerà a difendere le proprie spiagge, a sanzionare gli incivili e a sostenere chi ogni giorno contribuisce a mantenere Realmonte pulita e accogliente” conclude il primo cittadino. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Minicar rubata e poi ritrovata bruciata a Favara, indagini 
Apertura

Era latitante da quasi due mesi, 41enne agrigentino si consegna in carcere 
di Irene Milisenda

Tragedia a Punta Bianca, 50enne stroncato da malore
di Irene Milisenda

Agrigento, bloccato sul tetto per recuperare 5 euro: giovane salvato dai vigili del fuoco
Apertura

In casa con due pistole e quasi 100 munizioni in casa, arrestato 50enne a Licata 
banner italpress istituzionale banner italpress tv