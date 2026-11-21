



Due alberi per ricordare due uomini, due padri, due mariti, uccisi dalla mafia. Due vite spezzate dalla violenza mafiosa, ma il cui ricordo continua a vivere attraverso l’impegno e la testimonianza dei loro familiari. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, al Parco Livatino, lungo la Statale 640, sono stati piantati due alberi dedicati a Diego Passafiume e Giuseppe Tragna. A metterli a dimora sono stati i loro figli, Francesco Passafiume e Gero Tragna, insieme alle rispettive mamme.

“È un segno importante per noi familiari. Il seme di questo albero sicuramente servirà al prossimo, al futuro. Dire che c’è stato un uomo come mio padre Diego Passafiume e come i familiari di Pino Tragna nel ricordare che c’è gente che si ribella al sistema mafioso, mio padre era una personabene è stato accertato ed è stato accertato dalla Corte di cassazione e il killer è stato condannato all’ergastolo”, dichiara Francesco Passafiume che continua: “Oggi è la prima giornata che si dedica a mio padre e farlo nel parco livatino è veramente una cosa che mi resterà nel cuore. Lo abbiamo visto in televisione, ne parlai con Franco Castaldo tempo fa di questa storia anche lui ci aveva visto lungo e oggi sono veramente sono felice”. Fanno eco le parole di Gero Tragna che dice: “l’albero rappresenta la forza, la resistenza alle intemperie e le radici sono l’attaccamento ai valori e quindi non c’è migliore singolo per rappresentare due persone che sono state uccise per essere state vere nella vita e nel lavoro”

Un momento intenso, carico di emozione, culminato in un grande abbraccio. L’abbraccio di due figli che condividono storie parallele, segnate dallo stesso dolore, ma anche da una lunga battaglia per la verità e la giustizia. Due figli che non hanno mai smesso di cercare risposte e di custodire la memoria dei propri padri. Oggi quegli alberi diventano qualcosa di più di un gesto simbolico: sono il seme del futuro, radici destinate a crescere in un luogo dedicato alle vittime di mafia. Rappresentano la vita che continua, la memoria che non si arrende, il dovere di raccontare e tramandare le storie di uomini liberi, assassinati dalla violenza mafiosa. Perché ricordare non significa soltanto guardare al passato, ma assumersi la responsabilità di costruire un futuro diverso.

Nel corso della cerimonia, il Conalpa, guidato da Mimmo Bruno, che si occupa della gestione del Parco Livatino, insieme all’Amministrazione comunale di Agrigento rappresentata dall’assessore Peppe Riccobene, hanno annunciato anche un’altra iniziativa: nei prossimi mesi sarà inaugurato uno spazio dedicato a Franco Castaldo, fondatore di Grandangolo Agrigento, scomparso appena un mese fa. Un giornalista, un criminologo, un uomo che ha attraversato e raccontato alcuni degli anni più bui della storia siciliana. Anni segnati dal sangue, dalla ferocia mafiosa, da delitti che hanno ferito profondamente la nostra terra. Castaldo li ha raccontati attraverso la sua penna, seguendo le tracce della cronaca nera, cercando la verità, dando voce alla necessità di giustizia. La sua presenza in quel luogo, accanto alla memoria di uomini come il maresciallo Giuliano Guazzelli, il giudice Rosario Livatino, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e del piccolo Pompeo, assume un significato particolare. Perché anche chi ha dedicato la propria vita a raccontare la verità merita di essere ricordato in un luogo dove la memoria è un impegno quotidiano.