Agrigento

Al Teatro dell’Efebo “Ifigenia in Aulide” di Euripide con Andrea Tidona

Sabato prossimo 25 luglio alle ore 21:00 nell'antica cava del Giardino Botanico secondo appuntamento con il Teatro Classico

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Prosegue la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio di Agrigento. Sabato prossimo 25 luglio alle ore 21:00 nell’antica cava del Giardino Botanico secondo appuntamento con il Teatro Classico e la “Ifigenia in Aulide” di Euripide nella versione di Fabrizio Sinisi per la raffinata regia di Alessandro Machia (produzione della Compagnia Zerkalo), un adattamento già portato nei principali teatri italiani con grande successo di pubblico e critica. Rappresentata postuma nel 399 a.C., Ifigenia in Aulide è l’ultima delle tragedie euripidee, scritta in un periodo di profonda crisi della pólis greca, a ridosso della disfatta di Atene contro Sparta. In essa è evidente il decadimento di un’idea di pólis e la trasformazione del potere da strumento di governo a mezzo per soddisfare interessi personali.

Nel cast uno dei nomi più noti del teatro e del cinema italiani, Andrea Tidona (nel ruolo di Agamennone), famoso per aver interpretato, tra gli altri, il giudice Giovanni Falcone nella serie televisiva “Il capo dei capi” e per aver vinto il Nastro d’Argento nel 2004 per il film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana come miglior attore non protagonista. Accanto a lui Alessandra Fallucchi (Clitennestra), Massimo Odierna (Achille), Carolina Vecchia (Ifigenia), Lorenza Molina, Nicole Mastroianni, Carlotta Rondana, Angela Cicalese e la partecipazione di Fabio Pasquini (Menelao).

“Invitiamo il pubblico a non perdere questo secondo spettacolo del Teatro Classico” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “che sicuramente riceverà un notevole gradimento sia per la presenza di un cast di altissimo livello, sia per i contenuti della tragedia portata in scena dalla regia di Alessandro Machia”.

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