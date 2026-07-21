Agrigento

Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si insedia il CUG – Comitato Unico di Garanzia

Il comitato ha lo scopo di valorizzare il benessere di chi Iavora e contro le discriminazioni di ogni genere.

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Si è insediato, questa mattina, presso la sala stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il  Comitato Unico di Garanzia.

L’organismo, presieduto dalla Maria Antonietta Testone, è composto da Paola Cumbo, Salvatore Marrella, Lillo Mancuso, Maria Iacono, Teresa Gattuso, Giuseppa Lorena Midulla, Domenico Busuito (membri effettivi) e Ignazio Ferreri, Rosario Bruna, Angela Rizzo, Bruno Carapezza, Luigi Mula,  Margherita Vella, Angela Giancani, Vincenzo Dainotto ( componenti supplenti)  I rappresentanti presenti  hanno poi eletto vicepresidente, Paola Cumbo  e segretario, Lillo Mancuso.

Il Comitato Unico di Garanzia, istituito con disposizione n. 548 del 07.07.2026 a firma del Segretario generale Alessandra La Spina,  ha lo scopo di valorizzare il benessere di chi Iavora e contro le discriminazioni di ogni genere.

Ha una  composizione paritetica ed é formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’Amministrazione e da rappresentanti delI’Ente in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Dopo l’insediamento ed il saluto  della Presidente Maria Antonietta Testone che ha tracciato le linee generali del ruolo del Comitato  si e’ proceduto alla elezione degli organi nella figura di Paola Cumbo, vice presidente e Lillo Mancuso, segretario.    

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