Agrigento

Atto intimidatorio in un ristorante a Villaseta, trovate bottiglie con benzina 

Un altro atto intimidatorio si è verificato nella frazione di Villaseta, popoloso quartiere di Agrigento

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Un altro atto intimidatorio si è verificato nella frazione di Villaseta, popoloso quartiere di Agrigento. Qualcuno ha cosparso con del liquido infiammabile la pavimentazione esterna di un ristorante-pizzeria per poi appiccare le fiamme. Il rogo, per fortuna, si è auto-estinto. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del gesto, che ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione.

Sul posto sono state rinvenute due bottiglie con tracce di benzina. Il proprietario dell’attività commerciale ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere. Nelle scorse ore – sempre a Villaseta – è stata rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile davanti un cantiere edile nei pressi del centro commerciale. Si tratta del quarto episodio del genere nel giro di pochi mesi. 

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