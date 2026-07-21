Caltabellotta

Caltabellotta festeggia i 100 anni di Giuseppa Marsala

Una giornata di festa per celebrare il centesimo compleanno della signora Giuseppa Marsala, nata il 20 luglio 1926

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Circondata dall’affetto dei familiari e degli amici, la neo centenaria ha ricevuto anche l’abbraccio dell’Amministrazione comunale. A rappresentare la comunità è stato il sindaco Biagio Marciante, che ha consegnato alla signora Marsala una targa ricordo in segno di riconoscenza e di stima.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha sottolineato la forza, la saggezza e il profondo attaccamento della signora Giuseppa alle tradizioni e alla memoria storica di Caltabellotta. 

Quello della signora Marsala è l’ennesimo traguardo centenario che Caltabellotta celebra negli ultimi anni, confermando la straordinaria longevità dei suoi abitanti. Il borgo, infatti, è sempre più spesso indicato tra i territori con un’elevata concentrazione di ultracentenari e oggetto di studi sulla longevità, tanto da essere considerato una Blue Zone emergente.

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