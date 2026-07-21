Vasto incendio a Bivona, evacuate alcune famiglie; Cinà: “ci rialzeremo e ci prenderemo cura delle nostre ferite”

Dalla tarda di serata di ieri un vasto incendio ha interessato la zona boschiva di Bivona. Il vento afoso ha alimentato le fiamme che si sono propagate fino a raggiungere alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcune famiglie in c.da Cappuccini e c.da Capodacqua.

“Come Sindaco, provo un profondo e sincero rammarico: vedere la nostra terra ridotta in cenere è un dolore che colpisce ognuno di noi nell’anima. Ma in mezzo a questa tragedia immane, c’è stata una luce. La pagina più bella e commovente di questa terribile giornata è stata la nostra comunità”, dichiara il sindaco Milko Cinà che per tutta la notte ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento.

“A nome di tutta Bivona, voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono adoperati senza sosta per limitare i danni e proteggere le nostre case e l incolumità delle persone. I Vigili del Fuoco e il loro Comandante Provinciale Ing Barbera, la Squadretta Antincendio della Forestale, Il Corpo Forestale, i Carabinieri della stazione di Bivona, la Polizia Locale, i volontari della protezione civile, gli Assessori ed i consiglieri comunali, l’assessore Savarino che ha sollecitato l’intervento dei canadair già dalle prime ore del mattino, i tanti volontari e cittadini che, con uno spirito di sacrificio straordinario, hanno messo a disposizione i propri trattori e le botte d’acqua per dare una mano”, continua il primo cittadino sottolineando come “in momenti come questo, la parte più vera e pura di Bivona viene a galla: il sentirsi comunità, l’aiutarsi a vicenda, il non tirarsi mai indietro di fronte all’emergenza. Questa è la forza da cui ripartiremo. Per chi ha compiuto questo gesto vigliacco, per il piromane che ha deciso di appiccare il fuoco e distruggere il nostro patrimonio naturale, non ci sono parole di giustificazione. Chi devasta la propria terra merita solo il disprezzo morale di un’intera comunità e il pugno durissimo della giustizia. Che la vergogna e il peso delle proprie azioni lo inseguano per sempre. Bivona è più forte di chi la vuole distruggere. Uniti, ci rialzeremo e ci prenderemo cura delle nostre ferite”, ha concluso Cinà.