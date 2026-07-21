Canicattì, rapina a mano armata in una fioreria: arrestato 24enne
La rapina è stata consumata ai danni di una fioreria situata nel centro abitato
Gli agenti del Commissariato di P.S di Canicattì ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Agrigento, su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, nei confronti di un soggetto italiano, di ventiquattro anni, con precedenti penali.
L’attività d’indagine trae origine dalla rapina a mano armata perpetrata in data 13 luglio u.s. ai danni di una fioreria sita nel centro abitato di Canicattì. Gli elementi acquisiti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Canicattì nell’immediatezza dei fatti, consentivano di giungere all’identificazione del presunto autore della rapina.
L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio conferma l’efficacia del lavoro quotidiano della Polizia di Stato, fondamentale per garantire una risposta rapida e incisiva ai reati e assicurare la sicurezza sul territorio.