Al Tribunale di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”

Verrà inaugurata il prossimo 11 ottobre presso il Palazzo di Giustizia di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, e proclamato beato dalla Chiesa il 9 maggio 2021.

La mostra resterà aperta al pubblico sino al 25 ottobre con ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione.

L’evento inaugurale, che si terrà nell’aula intitolata proprio al giudice Livatino, sarà moderato dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni e vedrà la partecipazione del Procuratore della Repubblica, Giovanni Di Leo, dell’Avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine forense di Agrigento, del giudice Manfredi Coffari, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Magistrati e di monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.

Sono previsti gli interventi di Salvatore Cardinale, Presidente emerito della Corte di appello di Caltanissetta e già sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento, di Salvatore Taormina e Roberta Masotto, curatori della mostra.

La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni. Testi, immagini, video raccontano Rosario Livatino dalla nascita, alla sua formazione culturale e religiosa, al suo percorso lavorativo e di fede, al martirio e alla beatificazione, all’eredità che ci ha lasciato.

La mostra resterà visitabile ogni giorno, la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, fino al 25 ottobre. È possibile prenotare visite guidate tramite l’indirizzo email livatino.tribunale.agrigento@giustizia.it