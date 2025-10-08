Catania

In auto con diversi chili di droga e 10mila euro in contanti, arrestato

Un borsone contenente diverse buste di marijuana, per un peso complessivo di alcuni chilogrammi, panetti di hashish e quasi 10.000 euro in contanti

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, i militari hanno scorto, in viale Giovanni da Verrazzano, la presenza di un veicolo fermo a bordo strada, con all’interno il solo conducente che, alla vista della pattuglia, ha cercato di abbassarsi per non farsi notare. Tale atteggiamento ha, ovviamente, insospettito la pattuglia che, perciò, ha deciso di perquisirlo. 

Grazie al fiuto del cane antidroga, è stata immediatamente segnalata la possibile presenza di sostanze illecite all’interno dell’auto e, infatti, nel portabagagli i Carabinieri hanno trovato un borsone contenente diverse buste di marijuana, per un peso complessivo di alcuni chilogrammi, panetti di hashish e quasi 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’utilizzatore del mezzo, un 35enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

linosa

Colto da infarto a Linosa, 42enne salvato grazie a telemedicina
Catania

Rubano zaini e borse lasciati in auto da un turista e scappano, arrestati
Catania

Trovati oltre 200 grammi di droga tra i rifiuti, indagini
Catania

In auto con diversi chili di droga e 10mila euro in contanti, arrestato
Apertura

Marianna Bello, ottavo giorno di ricerche: arriva anche l’unità cinofila dei carabinieri (VIDEO)
ultime brevi

A Palermo il convegno “Giovani e alcol: brindiamo alla sicurezza stradale”