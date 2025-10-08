In auto con diversi chili di droga e 10mila euro in contanti, arrestato

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, i militari hanno scorto, in viale Giovanni da Verrazzano, la presenza di un veicolo fermo a bordo strada, con all’interno il solo conducente che, alla vista della pattuglia, ha cercato di abbassarsi per non farsi notare. Tale atteggiamento ha, ovviamente, insospettito la pattuglia che, perciò, ha deciso di perquisirlo.

Grazie al fiuto del cane antidroga, è stata immediatamente segnalata la possibile presenza di sostanze illecite all’interno dell’auto e, infatti, nel portabagagli i Carabinieri hanno trovato un borsone contenente diverse buste di marijuana, per un peso complessivo di alcuni chilogrammi, panetti di hashish e quasi 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’utilizzatore del mezzo, un 35enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.