Al via i lavori di ripristino del parco giochi sul Lungomare di San Leone 

Il Presidente della seconda Commissione Consiliare, Fabio La Felice, annuncia l’inizio dei lavori di ripristino del parco giochi per bambini presso il lungomare di San Leone. “La Commissione che presiedo si è occupata tante volte della questione affinché lo spazio adibito ai giochi per bambini venisse ripristinato e ammodernato – dice La Felice – circa 20 giorni fa in commissione abbiamo ricevuto l’assessore Principato il quale ci ha garantito che i lavori sarebbero iniziati e terminati entro Giugno. Siamo soddisfatti e orgogliosi che l’area giochi ritorni finalmente sicura e che saranno istallati anche giochi per bambini diversamente abili.”