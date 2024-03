Al via la 76ª edizione del Mandorlo in Fiore, prima giornata di sfilate ed esibizioni  

La 76ª edizione del Mandorlo in Fiore entra nel vivo con la prima giornata di sfilate ed esibizioni ad Agrigento. Ad aprire la manifestazione sono “I bambini del mondo” che si sono ritrovati alle 10 davanti il Municipio. I gruppi, come consuetudine, sfileranno lungo la via Atenea ricevendo il primo abbraccio della città. Nonostante il forte vento che si è abbattuto su Agrigento nelle ultime ore sono tante le persone che hanno comunque deciso di partecipare alla prima vera giornata della kermesse.

La prima esibizione è in programma alle ore 12 in piazza Cavour. Nel pomeriggio, alle ore 16, è prevista nella stessa location l’esibizione dei gruppi folk regionali. Stasera, invece, alle ore 21 “I bambini del mondo” si esibiranno al teatro Pirandello.

Ecco i gruppi folk stranieri partecipanti al Festival internazionale del folklore: Albania, Camerun, Colombia, Corea, Ecuador, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, Polonia, Romania, Russiyana (Compagnia di Danze Russe e di Carattere con sede a Milano) Serbia, Slovacchia, Spagna ed Ucraina.