Agrigento
Al via l’amministrazione Sodano, domani sarà proclamato sindaco di Agrigento
Michele Sodano sarà proclamato sindaco di Agrigento domani mattina alle 9 presso la sede dell’ex Consorzio agrario in via Scimè
Michele Sodano sarà proclamato sindaco di Agrigento domani mattina alle 9 presso la sede dell’ex Consorzio agrario in via Scimè. A farlo sarà l’ufficio centrale riunito.
Comincia, dunque, l’amministrazione guidata dal giovane primo cittadino che al turno di ballottaggio ha nettamente vinto la sfida con Dino Alonge con oltre il 70% delle preferenze. Quella di domani sarà la prima uscita ufficiale da sindaco per Sodano che, subito dopo, provvederà ad assegnare le deleghe alla nuova giunta.
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Redazione
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