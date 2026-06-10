Agrigento

Al via l’amministrazione Sodano, domani sarà proclamato sindaco di Agrigento 

Michele Sodano sarà proclamato sindaco di Agrigento domani mattina alle 9 presso la sede dell’ex Consorzio agrario in via Scimè

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Michele Sodano sarà proclamato sindaco di Agrigento domani mattina alle 9 presso la sede dell’ex Consorzio agrario in via Scimè. A farlo sarà l’ufficio centrale riunito.

Comincia, dunque, l’amministrazione guidata dal giovane primo cittadino che al turno di ballottaggio ha nettamente vinto la sfida con Dino Alonge con oltre il 70% delle preferenze. Quella di domani sarà la prima uscita ufficiale da sindaco per Sodano che, subito dopo, provvederà ad assegnare le deleghe alla nuova giunta. 

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