Catania

In casa con la droga nel frigo: arrestata una coppia

I due devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne e una 58enne, entrambi di origine mauriziana, poiché ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile, avendo avuto notizia di una possibile attività di spaccio presso l’abitazione dei due indagati, ubicata nella zona di Piazza Palestro, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare.Durante l’atto di polizia giudiziaria, posto in essere con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Questura, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga occultato in diversi punti dell’appartamento. Nello specifico, l’operazione ha permesso di sequestrare 227 grammi di marijuana e 410 grammi di hashish, in parte occultati dentro una borsa frigo e in parte dentro il frigorifero insieme a cibo e bevande.Oltre allo stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, tre bilancini di precisione e numeroso materiale per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi i soggetti sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

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