Verso la fine di Agrigento 2025 in città approda la Banksy Modeste Collection

La mostra sarà inaugurata il 3 dicembre alle 18 nei locali della Camera di Commercio in via Atenea

La Banksy Modeste Collection approda per la prima volta in Italia e sceglie Agrigento, la città Capitale della Cultura per presentare 180 opere dell’artista più misterioso, discusso e iconico della contemporaneità.

“Un momento importante per Agrigento, un progetto espositivo dal forte valore simbolico, capace di coniugare arte urbana, impegno civile e una narrazione visiva che continua a interrogare la contemporaneità”, ha detto Maria Teresa Cucinotta presidente della Fondazione Agrigento2025 a margine della visita dedicata alla stampa e alle istituzioni sottolineando anche l’ importanza di aprire dei locali nel salotto della città chiusi da tempo.

Divisa in sezioni, la mostra segue un unico filo narrativo, analizza le diverse campagne e uscite dell’artista: così le immagini poi diventate iconiche della scimmia (il potere) e il ratto (il popolo), la famosa bambina col palloncino antimilitarista, si sistemano sui muri accanto agli stencil sulla Palestina e le campagne sul The Walled Off Hotel di Betlemme.

Presente anche il sindaco Franco Miccichè che ha dichiarato: ““E’ un onore, come Capitale italiana della Cultura, accogliere questa mostra al suo debutto in Italia; un progetto che coinvolge le nostre associazioni, e racconta meglio di chiunque altro, la storia di una città da sempre simbolo di accoglienza“.

La mostra sarà inaugurata il 3 dicembre alle 18 nei locali della Camera di Commercio (via Atenea 224), e sarà visitabile fino al 21 dicembre, ogni giorno dalle 9 alle 11 per le scuole e dalle 11 alle 19 per il pubblico, con ingresso libero.

Verso la fine di Agrigento 2025 in città approda la Banksy Modeste Collection
