Cultura

Al Teatranimahub di Agrigento, Mario Sorbello in “Le sedie” di Eugène Jonesco

Secondo appuntamento con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Secondo appuntamento con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Sabato 13 dicembre, alle ore 18:00, nella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale realizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani di Via Oblati 96, andrà in scena “Le sedie” farsa tragica appartenente al filone del teatro dell’assurdo, di Eugène Jonesco. Interpreti Mario Sorbello, Maria Luisa Lombardo e Francesco D’Urso. Regia Mario Sorbello.

Due personaggi, senza tempo e luogo, preparano nella loro totale solitudine e frenesia, un possibile incontro con tanti ospiti immaginari, con l’intento di comunicare loro un messaggio importante. Pur tuttavia, l’assurdità quasi comica dei due personaggi, che nella regia di Sorbello rivestono il ruolo di due ex clown, riflette a tutto tondo la vacuità della vita, fino all’epilogo finale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Al Teatranimahub di Agrigento, Mario Sorbello in “Le sedie” di Eugène Jonesco
di Irene Milisenda

Ad Agrigento la presentazione del calendEsercito, il generale Principe: “vogliamo portare alla mente i valori della Repubblica”
Caltanissetta

Targhe non leggibili o non rinfrangenti, una dozzina le sanzioni elevate dalla Polizia
Agrigento

L’app YouPol della Polizia si aggiorna: la sicurezza sui treni diventa smart
di Gioacchino Schicchi

Intitolato, ma ancora un cantiere aperto: il museo Civico sarà dedicato a Ernesto De Miro
Agrigento

Via libera al finanziamento per il centro polivalente a Fontanelle
banner italpress istituzionale banner italpress tv