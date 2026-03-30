Alcol a minori e irregolarità amministrative, un commerciante denunciato e tre sanzionati 

Un commerciante è stato denunciato per la vendita di bevande alcoliche ad un ragazzino di quindici anni mentre altri tre sono stati sanzionati per alcune irregolarità amministrative. È il bilancio dei controlli eseguiti nella serata di sabato dalle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento. A finire nei guai il titolare di un distributore automatico.

I carabinieri, infatti, hanno verificato che la macchina consentiva ai minorenni di poter acquistare alcolici senza alcun tipo di verifica sull’età. Per questo motivo è scattata la denuncia nei confronti di un commerciante agrigentino. La polizia, invece, ha effettuato ispezioni in tre locali. A carico dei gestori sono state elevate delle sanzioni per violazioni di carattere amministrativo, due dei quali, per mancata esposizioni di tabelle relative ad autorizzazioni e rispetto delle norme su alimenti e alcolici.