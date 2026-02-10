Mafia

L’omicidio di Piersanti Mattarella, il procuratore De Luca: “Pista nera non esclusa”

Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca durante la sua audizione in Commissione Antimafia

“La pista nera non rimane totalmente esclusa” in alcuni fatti che riguardano Cosa nostra, “anzi ci sono vicende, come l’omicidio Mattarella e quella di Paolo Bellini, che meritano sicuramente ampia riflessione e approfondimento. Proprio in riferimento all’omicidio Mattarella, sul quale non abbiamo competenza, devo dire che è una tragica vicenda che merita tutti gli sforzi che sono stati profusi in tanti anni dalla procura di Palermo. E’ un materiale magmatico in relazione al quale è necessario ogni sforzo della magistratura”. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca durante la sua audizione in Commissione Antimafia.

