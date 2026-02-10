L’omicidio di Piersanti Mattarella, il procuratore De Luca: “Pista nera non esclusa”

“La pista nera non rimane totalmente esclusa” in alcuni fatti che riguardano Cosa nostra, “anzi ci sono vicende, come l’omicidio Mattarella e quella di Paolo Bellini, che meritano sicuramente ampia riflessione e approfondimento. Proprio in riferimento all’omicidio Mattarella, sul quale non abbiamo competenza, devo dire che è una tragica vicenda che merita tutti gli sforzi che sono stati profusi in tanti anni dalla procura di Palermo. E’ un materiale magmatico in relazione al quale è necessario ogni sforzo della magistratura”. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca durante la sua audizione in Commissione Antimafia.