Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada lungo la 115: un ferito

Un incidente autonomo si è verificato lungo la strada statale 115, all'altezza del bivio per la miniera di Realmonte

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un incidente autonomo si è verificato lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per la miniera di Realmonte. Un furgone, a causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge, è uscito fuori strada finendo la corsa nel guardrail.

Il bilancio è di un ferito trasferito in ambulanza all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori Anas che si sono occupati della viabilità. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente stradale.

