Alla Festa del Cinema di Roma in concorso “Sciatunostro” del regista agrigentino Leandro Picarella

Il regista agrigentino Leandro Picarella con film “SCIATUNOSTRO” è in gara nel concorso Progressive Cinema alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre.

Il film racconta la storia di due bambini, Ettore e Giovannino, che crescono su un’isola mediterranea.Quando Ettore si trasferisce sulla terraferma, Giovannino usa l’archivio e la videocamera di un anziano video-amatore, Pino, per colmare il vuoto, mescolando presente e passato. Nel cast, Ettore Pesaresi, Giovanni Cardamone, Teresa Randazzo, Pino Sorrentino.

I film del “Concorso Progressive Cinema” saranno giudicati da una giuria presieduta da Paola Cortellesi e composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior Attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior Attore e Premio Speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio e colonna sonora originale.

Il regista Leandro Picarella è nato ad Agrigento nel 1984. Laureato in musicologia presso l’Università di Palermo, si è specializzato in cinema e letteratura teatrale italiana a Firenze, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Tra il 2010 e il 2012 ha realizzato i suoi primi cortometraggi: Cattedrale, Gyruss – a ciascuno il proprio Bach, Desnudez, La salita, Scolpire il tempo. Dio delle zecche: storia di Danilo Dolci in Sicilia (CSC) è il suo primo documentario. Nel 2018 è in concorso alla Settimana della critica di Venezia con il corto Epicentro. Divinazioni è il suo secondo lungometraggio, prodotto da Qoomoon, Rai Cinema e Les Films d’Ici. E’ tra i fondatori di Qoomoon e direttore artistico di Kinéma – Cinema e Arti Visive. Nel 2023 ha presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2023, nella sezione Freestyle, “Segnali di vita”.