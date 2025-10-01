Licata

Cade a terra mentre passeggia e sbatte la testa, 54enne in prognosi riservata

Stava passeggiando tranquillamente quando - forse per un malore - ha perso l’equilibrio scivolando e sbattendo violentemente la testa sul selciato

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un cinquantaquattrenne residente a Licata protagonista di una brutta caduta in strada. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava passeggiando tranquillamente quando – forse per un malore – ha perso l’equilibrio scivolando e sbattendo violentemente la testa sul selciato.

Una dinamica che è ancora in corso di accertamento. Lanciato l’allarme, il 54enne è stato immediatamente trasferito in ospedale dove gli è stato diagnosticato un forte trauma cranico. Della vicenda se ne stanno occupando i carabinieri, al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto. 

