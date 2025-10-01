San Leone sott’acqua, danni ad abitazioni e automobili





Il violento temporale che si è abbattuto questa mattina ad Agrigento (e non soltanto) non ha risparmiato nemmeno San Leone. La zona balneare, soprattutto lungo il Viale delle Dune, è stata inondata dalla copiosa pioggia scesa. Alcuni residenti non hanno potuto lasciare le abitazioni con il livello dell’acqua che superava addirittura quello del marciapiede sulla carreggiata. Si registrano danni a case e automobili.