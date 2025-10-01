Agrigento

San Leone sott’acqua, danni ad abitazioni e automobili

Alcuni residenti non hanno potuto lasciare le abitazioni con il livello dell’acqua che superava addirittura quello del marciapiede sulla carreggiata

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Il violento temporale che si è abbattuto questa mattina ad Agrigento (e non soltanto) non ha risparmiato nemmeno San Leone. La zona balneare, soprattutto lungo il Viale delle Dune, è stata inondata dalla copiosa pioggia scesa. Alcuni residenti non hanno potuto lasciare le abitazioni con il livello dell’acqua che superava addirittura quello del marciapiede sulla carreggiata. Si registrano danni a case e automobili. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara: arrivano i sommozzatori
Agrigento

Allagato anche l’istituto Nicolò Gallo, acqua a fiumi dentro la scuola (VIDEO)
Agrigento

San Leone sott’acqua, danni ad abitazioni e automobili
Palermo

Scoperta maxi piantagione di marijuana, sequestrate oltre 1.600 piante 
Agrigento

Il maltempo si abbatte su Agrigento, strade allagate e automobilisti in difficoltà 
Mafia

La mafia di Marsala e Mazara del Vallo, chieste 9 condanne