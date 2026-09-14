Palermo

“Con mollica o senza”inaugura a Palermo, svaligiato dopo 48 ore

Furto con spaccata nella notte al negozio "Con mollica o senza" a 48 ore dalla sua inaugurazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Furto con spaccata nella notte al negozio “Con mollica o senza” a 48 ore dalla sua inaugurazione in via Isidoro La Lumia a Palermo. Due ladri hanno mandato in frantumi la vetrata e hanno rubata la cassa. La telecamera di sorveglianza ha filmato la scena e le immagini sono state consegnate alla polizia. La salumeria è stata fondata a Napoli da Donato De Caprio e Steven Basalari. Con la spinta dei social hanno aperto punti vendita a Milano, Roma, Torino, Bari e Padova. Quindi la decisione di investire a Palermo. “Palermo è fatta di tanti lavoratori, di tante persone brave e tante gente onesta come me – afferma De Caprio – mi rivolgo alle Istituzioni per far sì che il mio progetto, non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia, riesca ad espandersi. Nonostante tutto non ci fermiamo, oggi abbiamo aperto, già stiamo lavorando”.

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