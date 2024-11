Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse nell’Agrigentino

Scuole chiuse per maltempo. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato l’ordinanza che impone la chiusura dei cancelli in tutte le scuole sul territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario sulla scorta dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile. La stessa ordinanza è stata adottata anche dai sindaci di Canicattì, Favara, Sciacca, Porto Empedocle e Ribera. Disposta anche la chiusura di cimitero, impianti sportivi comunali, musei e le ville e dei giardini comunali, per la giornata di domani. Il maltempo, dunque, si abbatte sull’isola.

L’allarme sarà addirittura “rosso” sulla costa Ionica dell’isola, tra Messina e Catania. Per domani si prevede “il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell’Isola, dove i fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale