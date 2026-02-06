Agrigento

Andare per arte incontro e dialogo: l’arte in relazione

Nasce il Centro pluridisciplinare d’arte e comunicazioni visive di via Bentivegna 5 in Agrigento.

Su un palcoscenico ideale prende corpo una visione e un sogno diventa percorso, condivisione, realtà: il Centro pluridisciplinare d’arte e comunicazioni visive di via Bentivegna 5 in Agrigento.

Un gruppo di noti e apprezzati artisti, tramite il loro personale linguaggio che spazia dal realismo all’astrazione, indagano il sottile equilibrio tra realtà ed elaborazione e, attraverso un viaggio tra analisi e ricerca, ricostruiscono e attualizzano il concetto di arte contemporanea.

L’arte, veicolo primario di comunicazione, efficace custode e propagatore di conoscenze, crea la felice sintesi tra immaginazione e intelletto e diventa lo strumento valido per un dialogo aperto e costruttivo, invitando ad esplorarne l’incredibile potere trasformativo dell’arte nel contesto socio culturale e ambientale che ci circonda.​ (di Piero Conte)

