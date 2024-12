Anziano cade e resta intrappolato nella vegetazione per ore, evitata tragedia

È stato trovato dopo alcune ore tra la fitta vegetazione a ridosso di un marciapiede nel popoloso quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Spiacevole disavventura, per fortuna senza tragiche conseguenze, per un ottantenne agrigentino. Sono stati due agenti della polizia locale della Città dei templi ad accorgersi della presenza dell’uomo dopo aver visto sbucare una mano tra le piante.

L’anziano si era allontanato da una struttura sanitaria e aveva percorso diverse centinaia di metri a piedi. Poi, forse per un malore, è finito dentro un’aiuola con una fitta vegetazione. Una volta ritrovato è stato trasferito all’ospedale di Agrigento per le cure mediche del caso. Per fortuna non versa in pericolo di vita.