Appicca fuoco in un terreno a Fontanelle, denunciata 40enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, una quarantenne domiciliata ad Agrigento, per l’ipotesi di incendio doloso. Un reato grave punito con la reclusione da tre a sette anni. La donna sarebbe stata sorpresa ad appiccare il fuoco ad un terreno ricoperto di erba secca a poche decine di metri da alcune palazzine nel quartiere di Fontanelle. Grazie all’intervento della Polizia, che da giorni ha aumentato i controlli anche in materia di contrasto e lotta agli incendi dolosi, ha consentito ai vigili del fuoco di circoscrivere le fiamme e ad evitare che le stesse si propagassero alle proprietà private.