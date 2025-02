Aree verdi, nuovi parcheggi e campi da basket: 10 milioni di euro per cambiare Villaseta 

L’Amministrazione Comunale di Agrigento annuncia l’avvio ufficiale dei lavori di rigenerazione urbana del quartiere di VillaSeta, un progetto ambizioso che punta a trasformare radicalmente uno dei principali assi viari della città, via Marzabotto, e a restituire spazi di qualità e vivibilità ai cittadini.

Il progetto, articolato su sei lotti funzionali, prevede interventi mirati che spaziano dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla creazione di nuove infrastrutture verdi e aree di aggregazione. Tra i principali interventi: Realizzazione di aree verdi che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del quartiere; Nuovi parcheggi e il ripristino dei vecchi, tra cui il parcheggio Cugnovela, pensato per servire non solo la comunità locale, ma anche i flussi turistici diretti verso la Valle dei Templi, grazie anche alla sua vicinanza con la linea del treno storico; Pista ciclabile che attraverserà l’intera via Marzabotto, collegando l’ingresso di Villa Seta fino all’area dell’attuale centro commerciale, favorendo la mobilità sostenibile; Spazi di ritrovo per diverse fasce d’età, con la creazione di aree dedicate sia agli anziani che ai giovani, inclusi campi da basket e aree libere dove poter socializzare e godere del paesaggio.

«Questa rigenerazione urbana rappresenta un passaggio fondamentale per recuperare il gap accumulato nel tempo in una periferia spesso trascurata e dominata dal grigio del cemento armato, priva di spazi dedicati alla vivibilità e alla qualità dell’abitare», dichiara l’Assessore alla rigenerazione urbana. «L’obiettivo è quello di restituire Villaseta ai suoi cittadini, offrendo un ambiente più inclusivo, verde e dinamico, dove giovani e anziani possano sentirsi parte di una comunità viva e moderna».

I lavori, già affidati integralmente sia per quanto riguarda le imprese esecutrici sia per la direzione e la supervisione tecnica, si concluderanno entro giugno 2026. Tutti i pareri necessari, inclusi quelli urbanistici e della Sovrintendenza, sono stati ottenuti, garantendo così la piena operatività e la regolarità degli interventi anche dal punto di vista urbanistico.

L’Amministrazione si scusa in anticipo per eventuali disagi temporanei alla viabilità, inevitabili durante i lavori lungo l’arteria principale, ma assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione. Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che ha già visto il completamento dei lavori di Piazza Concordia, restituendo alla città un’altra area simbolica completamente rigenerata. Un ringraziamento particolare va al RUP arch. Salvatore Di Salvo e all’intero team tecnico che ha seguito con impegno e dedizione tutte le fasi del progetto, dal disegno preliminare fino alla realizzazione concreta. “C’è grande entusiasmo e una forte volontà di cambiare una volta per tutte il volto di Agrigento, ridando slancio e valore a quartieri che vogliamo diventino parte integrante e orgogliosa del nostro tessuto urbano”, conclude l’Assessore.