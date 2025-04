Ars, si è dimesso l’assessore regionale Roberto Di Mauro

Roberto Di Mauro, assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Di Mauro, una delle motivazioni principali delle sue dimissioni è stata l’impossibilità di operare efficacemente, soprattutto in un assessorato delicatissimo come quello dell’Energia.

“Ho fatto tutto quel che potevo, mi sono impegnato al 100 per cento come continuero’ a fare fino alla fine e come ho sempre fatto in tutta la mia attivita’ ma e’ giusto che qualcun altro occupi, adesso, un assessorato impegnativo che non lascia respiro anche nei weekend. Questo avviene perche’ purtroppo il problema dell’acqua, del servizio pubblico o della diga non finisce mai. C’e’ un tempo per tutto”, aveva detto nei giorni scorsi annunciando le dimissioni che sono arrivate nella serata di ieri.

A sostituire Di Mauro sarebbe Francesco Colianni, ex vicesindaco di Enna e già candidato del MPA alle scorse elezioni regionali. Una scelta che garantirebbe continuità politica all’interno del partito autonomista, ma che dovrà essere confermata nei prossimi giorni con un atto formale da parte del presidente Schifani.