Arte e dolcezza nei reparti, donati pannelli fotografici all’ospedale di Agrigento

Un ospedale non è solo un luogo di cura, ma anche di accoglienza e umanità. Per rendere ancora più caldi e rassicuranti gli ambienti del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, lo studio fotografico Foto Event Studio di Palma di Montechiaro ha donato una serie di pannelli fotografici artistici dedicati alla maternità e alla nascita.

Le immagini, raffiguranti dolci attese e neonati nei loro primi giorni di vita, arricchiranno le pareti del reparto, creando un’atmosfera più accogliente e armoniosa per le mamme in attesa, i loro familiari e tutto il personale sanitario. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la dirigenza dell’ospedale e alla disponibilità della Dott.ssa Falco Abramo, dirigente responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia.

Per Elisa Bellanti, fotografa e titolare di Foto Event Studio insieme a Piero Matteucci, questa donazione ha anche un valore personale:

Conservo nel cuore ogni momento vissuto qui quando sono nati i miei figli. Tornare oggi con questo dono significa restituire un po’ della bellezza e dell’affetto che ho ricevuto. Spero che queste immagini possano trasmettere serenità alle future mamme e accompagnarle in un momento così speciale della loro vita.”

Elisa e Piero sottolineano inoltre il valore dell’iniziativa per il personale medico: “Questa donazione è anche un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che con impegno e dedizione si prendono cura delle mamme e dei neonati. Speriamo che queste immagini possano offrire loro un piccolo momento di respiro nella frenesia quotidiana del reparto.”

Un ringraziamento speciale va anche ai piccoli modelli e alle loro famiglie, che hanno permesso la realizzazione di questi scatti, trasmettendo attraverso le immagini tutto l’amore e la dolcezza della nascita.

Questa iniziativa si inserisce in un periodo speciale per Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e nei giorni della tradizionale Sagra del Mandorlo in Fiore, simbolo di rinascita e bellezza. Un connubio perfetto tra arte, tradizione e sensibilità, per trasformare un luogo di cura in uno spazio che racconta storie di vita e di speranza.

Con questo gesto, Foto Event Studio rinnova il suo impegno a usare la fotografia non solo come arte, ma anche come strumento di emozione e connessione umana, perché ogni immagine ha il potere di raccontare e di ispirare.