Articolo 9, in Sicilia un bando per direttori di parchi e musei

Articolo 9, l’associazione per la valorizzazione della cultura, nel corso di un incontro al museo archeologico Griffo di Agrigento ha lanciato la proposta di un bando internazionale – aperto anche alle professionalità e competenze esterne all’Amministrazione regionale dei Beni culturali – per la direzione dei parchi archeologici e dei musei regionali. Tra le altre proposte: l’avvio della procedura per un grande concorso regionale che possa riorganizzare e incrementare i ruoli dei beni culturali, sopperendo alla grave carenza di archeologi, storici dell’arte, bibliotecari, restauratori; l’approvazione di una nuova disciplina per devolvere ai comuni, alle associazioni e alle imprese culturali la gestione dei siti regionali “minori”; il rilancio del ruolo del Consiglio regionale dei Beni Culturali; la nascita di una rete dei teatri antichi; il riconoscimento attraverso un Albo di quei professionisti che hanno svolto la loro attività e maturato la loro esperienza, a qualsiasi titolo, nell’ambito dell’Amministrazione regionale dei Beni culturali. “Riteniamo che la Cultura possa e debba essere il principale biglietto da visita della Sicilia e diventi un attrattore anche economico per la crescita dei territori – sottolinea Articolo 9 – ma perché questo sia possibile e il binomio ‘Sicilia-bellezza’ si riempia di contenuti operativi, occorre una strategia di lungo periodo”. Alla manifestazione hanno preso parte Fabio Granata, assessore alla Cultura di Siracusa; Alberto Samonà, del Cda del Parco archeologico del Colosseo; Giuseppe Parello, Commissario straordinario del Parco della Valle dei Templi; il responsabile del Museo Griffo, Giuseppe Avenia; Michele Benfari, già Soprintendente dei Beni Culturali di Agrigento; Guido Meli, referente del Dipartimento regionale Beni culturali per la Legge 77/2006 e tematiche Unesco; Federica Salvo, direttrice del Giardino della Kolymbethra; Carmelo Bennardo, direttore del Parco archeologico di Siracusa.