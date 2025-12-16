Agrigento

Asp Agrigento, assunti sei nuovi dirigenti medici: si occuperanno dei servizi sanitari di base

Si occuperanno dell’organizzazione dei servizi sanitari di base potenziando l’assistenza territoriale: ecco chi sono

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sei nuovi dirigenti medici assunti a tempo indeterminato all’ASP di Agrigento. Si occuperanno dell’organizzazione dei servizi sanitari di base potenziando l’assistenza territoriale.

Si tratta dei dottori Costanza, Vitello, Belluzzo e Dazzo, assegnati al distretto Sanitario di Agrigento, del dottor Galletta, al Distretto Sanitario di Sciacca, e della dottoressa Spinelli per il Distretto Sanitario di Ribera. Al termine delle procedure concorsuali, i neoassunti sono stati ricevuti questa mattina presso la Cittadella della Salute di Agrigento, per la formale sottoscrizione dei contratti, dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi, dal direttore sanitario, Raffaele Elia, e dal direttore del Dipartimento Cure Primarie, Ercole Marchica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Mafia, revocata confisca beni ai fratelli Valenti di Favara
di Giuseppe Castaldo

“Traffico di droga gestito con i cellulari dal carcere di Agrigento”, 24 indagati 
di Giuseppe Castaldo

Droga a Favara, giudice “dimentica” sei imputati: procura chiede di annullare la sentenza 
Apertura

Chieste due condanne per la maxi rissa in via Pirandello, la difesa: “Loro sono le vittime”
Caltanissetta

A Caltanissetta la Fiamma Olimpica arriva davanti la Questura con l’atleta delle Fiamme oro Mirco Scarantino
Palermo

Edilizia scolastica, nove milioni per le scuole siciliane
banner italpress istituzionale banner italpress tv