Edilizia scolastica, nove milioni per le scuole siciliane

Approvato un emendamento del M5S al Bilancio a firma della deputata Schillaci

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Tre milioni in più all’anno per le scuole siciliane per i prossimi tre anni. È stato approvato col voto segreto un emendamento del M5S al Bilancio, a prima firma della deputata Roberta Schillaci, che incrementa di nove milioni in totale il finanziamento dei piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23 dell’11 gennaio 1996.

“È questa – commenta Roberta Schillaci – una boccata di ossigeno per le nostre scuole disastrate che consentirà ai nostri ragazzi di frequentare le scuole siciliane in condizioni di maggiore sicurezza. C’è ancora tanta strada da fare in questa direzione, ma quello di oggi è certamente un buon inizio. Questo schiaffo al governo è la premessa di quanto potrà accadere con la finanziaria nei prossimi giorni. Devono capire che non possono fare quello che vogliono, mettendo i veri bisogni dei siciliani sempre all’ultimo posto”.

