La Fiamma Olimpica a Lampedusa, Mannino: “Simbolo di pace, unità e futuro”

Oggi Lampedusa ha accolto la fiamma olimpica nel cuore del Mediterraneo, in un luogo che è frontiera geografica ma anche ponte tra popoli e culture.

“Benvenuta fiamma olimpica, simbolo di pace, unità e futuro. L’auspicio è che questa fiamma possa illuminare ulteriormente la nostra isola e parlare soprattutto ai nostri giovani, a una terra viva, che crede nel futuro, nei valori dello sport e della speranza. Lampedusa è piccola sulla mappa, ma grande nei valori che oggi condividiamo con il mondo”, dichiara il primo cittadino Filippo Mannino dopo aver accolto la Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026.