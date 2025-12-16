A Caltanissetta la Fiamma Olimpica arriva davanti la Questura con l’atleta delle Fiamme oro Mirco Scarantino

Oggi pomeriggio la “Fiamma Olimpica” per i Giochi Olimpici Invernali “Milano-Cortina 2026”, scortata dalla Polizia Stradale, ha fatto tappa a Caltanissetta. Tra i 10.000 tedofori che si alterneranno lungo il percorso di circa 12.000 chilometri, era presente anche l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Mirco Scarantino che, in via Catania, davanti alla Questura di Caltanissetta, dove è stato previsto il segmento di staffetta, ha preso il testimone dal proprio padre Giovanni.

In Questura, ad assistere allo scambio della fiamma tra i tedofori, il Vicario del Questore Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Emma, in rappresentanza del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, il Prefetto Licia Donatella Messina, il Sindaco Walter Tesauro e i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Alessandro Mucci e della Guardia di Finanza Colonnello Stefano Gesuelli.

Lo scopo delle tappe è quello di unire le persone e le comunità sotto i valori dei Giochi Olimpici e dello Sport. Il viaggio della Fiamma Olimpica attraverserà le 20 regioni, toccando in 61 tappe tutte le province del territorio italiano alla scoperta dei luoghi più suggestivi del nostro Paese per mostrare al mondo la bellezza e il ricco patrimonio storico e culturale. Un bel momento di sport, comunità e orgoglio per tutto il territorio che ha visto coinvolti anche i nostri poliziotti, impegnati a garantire la sicurezza lungo il percorso per tutta la durata dell’evento.