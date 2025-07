Accoltellò connazionale al culmine di una lite, denunciato tunisino

Un 22enne tunisino è stato denunciato dai carabinieri a Scicli, nel Ragusano, per lesioni personali aggravate. E’ ritenuto responsabile dell’aggressione, avvenuta nei giorni scorsi in largo Gramsci, di un connazionale 31enne, ferito con un’arma da taglio al fianco. I militari, intervenuti dopo la segnalazione di una lite animata tra extracomunitari, hanno trovato la vittima riversa a terra. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e ai racconti di alcuni testimoni, ha portato all’identificazione del 22enne. Per il giovane è scattata la denuncia, mentre proseguono le indagini per chiarire meglio la dinamica dei fatti e le motivazioni alla base dell’aggressione.