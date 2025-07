Decine gli incendi in Sicilia, rallentamenti in prossimità svincolo per Caltanissetta-Agrigento

Sono decine gli incendi in Sicilia. Molti sono stati appiccati approfittando della giornata molto calda. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati per spegnere i roghi.

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano temporanei rallentamenti in entrambe le direzioni nel comune di Enna, in prossimità dello svincolo per Caltanissetta/Agrigento (km 108), a causa di un incendio che ha interessato un’area boschiva al di sopra della galleria “Fortolese”. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco in sicurezza sono necessari blocchi momentanei della circolazione. Il personale Anas è intervenuto sul posto. (Lo scatto è di Antonio Giordano)

In provincia di Palermo le fiamme hanno divorato macchia mediterranea nella zona della statale 113 adesso si sono spostate a Montelepre e a Giardinello nella zona di Sagana; incendi anche a Pezzingoli nel comune di Monreale e in città in via Accursio Miraglia. Le temperature nella regione sono aumentate rispetto alla mattinata con punte di 45.7 gradi a Ramacca-Giumarra (Catania), 44 gradi ad Aidone (Enna), 44,5 gradi a Francofonte (Siracusa).

Altri 9 incendi sono divampati nel catanese, tre nell’agrigentino, due nel nisseno, quattro nel messinese, tre nell’ennese e uno rispettivamente a Ragusa e Siracusa. Nel catanese tra i comuni più colpiti Randazzo, Belpasso, Adrano, Caltagirone, Mascali, Mascalucia e Licodia Eubea. Nell’agrigentino a Casteltermini, Burgio e Racalmuto. Nell’ennese ad Aidone e Piazza Armerina.