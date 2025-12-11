Asp di Agrigento, dalla Regione via libera all’aumento ore per gli Oss

La Cisl Fp di Agrigento annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento di un importante risultato per i lavoratori del comparto sanitario provinciale.

Dopo un intenso percorso di assemblee territoriali e azioni di rappresentanza, culminato nel recente sit-in di protesta presso la Prefettura di Agrigento, la Regione ha infatti fornito il proprio via libera alle procedure per la trasformazione a 36 ore settimanali dei contratti di ben 120 Oss su 195 in servizio che, fino a oggi, potevano contare solo su 24 ore settimanali con pesanti ricadute anche sull’assistenza prestata ai pazienti.

Tutto è stato definito ieri nel contesto di un incontro svoltosi a Palermo alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni. Per i restanti 75 operatori socio sanitari, la stabilizzazione e il passaggio a 36 ore è garantito entro il corso del 2026. Allo stesso modo si provvederà a una pianificazione basata sulle esigenze aziendali che consentirà la ricollocazione e, di conseguenza, l’inserimento del personale ausiliario in pianta organica a 36 ore.

“Questo risultato – dichiarano il responsabile per la sanità pubblica e privata della Cisl Fp Alessandro Farruggia e il segretario provinciale Salvatore Parello – non è solo una vittoria sindacale, ma la conferma che l’unità e la perseveranza pagano. Abbiamo centrato un obiettivo cruciale per la dignità e la stabilità lavorativa di centinaia di famiglie. La nostra azione continua a essere mossa dalla tutela dei diritti dei dipendenti e dal miglioramento dei servizi sanitari per la comunità agrigentina. Ringraziamo a nome dei lavoratori e del sindacato l’assessore Faraoni, che nella giornata di ieri in assessorato ha magistralmente condotto i lavori e reso possibile questo traguardo, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci che da subito ha fatto sua questa vicenda, come già avvenuto in altre occasioni, e garantito la piena disponibilità alle nostre istanze e dei tanti lavoratori raccolte nel corso delle diverse assemblee e infine grazie alla segreteria regionale Cisl Fp, da sempre garante del lavoro svolto sul territorio”