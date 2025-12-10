Cadavere trovato in mare, al via le operazione di recupero della salma  

Un cadavere e’ stato rinvenuto nelle acque di Siracusa intorno alle 16.15. A dare l’allarme e’ stato un passante, che ha notato il corpo senza vita galleggiare a ridosso della scogliera nella zona della Mazzarrona, a nord della citta’, non lontano dalla Baia di Santa Panagia. Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia costiera di Siracusa, impegnate nelle operazioni di recupero della salma. Alle attivita’ stanno collaborando anche le squadre dei vigili del fuoco. L’identificazione del corpo richiedera’ tempo e sono in corso i primi accertamenti. La Procura di Siracusa e’ stata informata del ritrovamento e coordina le indagini.