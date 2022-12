Assenza di segnaletica stradale orizzontale, la denuncia del Codacons

“Ad Agrigento, nel 90% del tessuto viario, non esiste nessuna segnaletica orizzontale, le strade non sono divise in corsie, spesso chi guida, in piena curva, invade la corsia opposta con grandissimo rischio di incidenti (ne sono successi almeno 4 negli ultimi anni), cosa si aspetta per provvedere?” Cosi in una nota il Codacons Agrigento denuncia l’assenza della segnaletica stradale orizzontale.

“Molte strisce pedonali risalgono proprio a quando il Sindaco odierno era Assessore (2015/2017). Nel 1999 un imprenditore della ristorazione ha installato in Via Empedocle delle Strisce Pedonali, quelle strisce oggi dopo ben 23 anni, pur trovandosi in una delle strade più trafficate del tessuto viario cittadino resistono a tutto e tutti. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un’amministrazione lungimirante già alcuni anni fa ha installato delle strisce definitive innestando della pietra bianca nel manto stradale. Perché ad Agrigento non facciamo lo stesso?”, conclude il Codacons.