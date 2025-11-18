Agrigento

Assipan Confcommercio, riconfermato nel Consiglio Direttivo Giacomo Zimbardo

Confermato alla guida della federazione Antonio Tassone, Presidente nazionale di Assipan Confcommercio

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Un significativo attestato di stima per l’impegno e la professionalità di Giacomo Zimbardo di Cammarata, recentemente eletto e riconfermato nel Consiglio Direttivo di Assipan Confcommercio Nazionale. Un risultato di alto profilo, espressione di un percorso costante e orientato alla crescita del sistema confederale che rappresenta i panificatori aderenti a Confcommercio.

La sua esperienza, unita a un solido spirito associativo, continuerà a giocare un ruolo determinante nella rappresentanza delle esigenze del territorio ai tavoli nazionali, garantendo una voce autorevole a un comparto che incarna tradizione, qualità e valore identitario. “Rappresentiamo un territorio che crede nel pane come prodotto culturale, economico e identitario”, ha affermato Zimbardo, ribadendo la valenza strategica del mandato per lo sviluppo dell’intero settore.

Giuseppe Caruana presidente di Confcommercio Agrigento formula le più sincere congratulazioni a Giacomo Zimbardo e all’intera rete degli associati Assipan, impegnati verso nuovi obiettivi di crescita. Un riconoscimento anche ad Antonio Tassone, Presidente nazionale di Assipan Confcommercio, confermato alla guida della federazione, cui auguriamo un mandato ricco di risultati e un’azione sempre più incisiva a supporto della categoria.

