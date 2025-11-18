Minaccia di dare fuoco alla madre, arrestato

Ha minacciato di dare fuoco alla madre settantenne, qualora non gli avesse dato i soldi che aveva a casa. Arrestato un pluripregiudicato catanese di 44 anni, gia’ noto per precedenti in materia di stupefacenti. La polizia di Stato e’ intervenuta dopo la richiesta d’aiuto della vittima. L’uomo, che vive con la madre, in mattinata ha minacciato la donna, chiedendole del denaro, probabilmente per acquistare le dosi di droga. Successivamente, poco prima di pranzo, quando la donna stava rincasando dopo aver fatto la spesa, il 44enne le ha lanciato addosso numerosi oggetti per impedirle di rientrare in casa. A quel punto l’anziana ha chiamato la polizia e sono state urlate nuove minacce: “Mi devi dare i soldi. Te lo faccio vedere io se non lo fai, brucio a te, la casa e la macchina”. La vittima ha raccontato ai poliziotti di non riuscire piu’ a gestire il figlio che, da oltre un anno, sarebbe diventato piu’ aggressivo, con richieste di soldi sempre piu’ frequenti. Stanca dei soprusi,si sarebbe rivolta ad alcuni parenti per farlo allontanare dall’abitazione, dove diversi anni fa lo aveva accolto dopo che era stato scarcerato per altri reati. La 70enne lo aveva gia’ denunciato per maltrattamenti e atti persecutori. Il 44enne e’ stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ed e’ stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida