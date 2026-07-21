Cultura

Luna piena, raduno di barche a San leone per una notte magica

L'iniziativa che si svolgerà il 29 luglio è organizzata da Adriano Varisano insieme allo storico gruppo Porto San leone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una notte di mare, musica e magia sta per illuminare la costa agrigentina. Mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21:00, il mare di San Leone si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto con il tradizionale Raduno delle Barche in occasione della Luna Piena.

Decine di imbarcazioni si ritroveranno al largo per regalare uno spettacolo unico: il riflesso della luna sul mare, l’energia della musica e la voglia di stare insieme in una delle location più affascinanti della Sicilia.L’iniziativa, ideata e organizzata da Adriano Varisano insieme allo storico Gruppo Porto San Leone, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere il turismo e offrire un momento di aggregazione all’insegna del divertimento e della condivisione.

Ad accompagnare la serata ci sarà la colonna sonora firmata DJ Fabio Testa e Paquito vocalist. Per chi non avrà la possibilità di partecipare in barca, sarà possibile vivere l’atmosfera dell’evento direttamente dall’Aquaselz, godendosi una vista privilegiata sul golfo di San Leone.

Gli organizzatori ricordano che la manifestazione è totalmente gratuita e senza scopo di lucro e invitano tutti i partecipanti al rispetto delle normative vigenti, sconsigliando la balneazione per l’intera durata dell’evento. Una notte speciale, dove il mare incontra la luna e San Leone diventa il cuore pulsante dell’estate agrigentina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Madre denuncia il figlio e scatta la maxi operazione antidroga “Demetra”: 7 arresti
Apertura

Vasto incendio a Bivona, evacuate alcune famiglie; Cinà: “ci rialzeremo e ci prenderemo cura delle nostre ferite”
Apertura

Bimbe picchiate e umiliate in casa, arrestati i genitori per maltrattamenti
Apertura

Mosella: l’impresa, l’antimafia e i prestanome: “Tanto io non ne capisco una m…”
Agrigento

Atto intimidatorio in un ristorante a Villaseta, trovate bottiglie con benzina 
banner italpress istituzionale banner italpress tv