Luna piena, raduno di barche a San leone per una notte magica

Una notte di mare, musica e magia sta per illuminare la costa agrigentina. Mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21:00, il mare di San Leone si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto con il tradizionale Raduno delle Barche in occasione della Luna Piena.

Decine di imbarcazioni si ritroveranno al largo per regalare uno spettacolo unico: il riflesso della luna sul mare, l’energia della musica e la voglia di stare insieme in una delle location più affascinanti della Sicilia.L’iniziativa, ideata e organizzata da Adriano Varisano insieme allo storico Gruppo Porto San Leone, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere il turismo e offrire un momento di aggregazione all’insegna del divertimento e della condivisione.

Ad accompagnare la serata ci sarà la colonna sonora firmata DJ Fabio Testa e Paquito vocalist. Per chi non avrà la possibilità di partecipare in barca, sarà possibile vivere l’atmosfera dell’evento direttamente dall’Aquaselz, godendosi una vista privilegiata sul golfo di San Leone.

Gli organizzatori ricordano che la manifestazione è totalmente gratuita e senza scopo di lucro e invitano tutti i partecipanti al rispetto delle normative vigenti, sconsigliando la balneazione per l’intera durata dell’evento. Una notte speciale, dove il mare incontra la luna e San Leone diventa il cuore pulsante dell’estate agrigentina.