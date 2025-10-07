Auto a fuoco in via Gioeni, insorge il Comitato: “sicurezza e dignità non sono più rimandabili”

L’auto di una donna, di nazionalità tunisina, è andata in fiamme questa notte in via Gioeni ad Agrigento. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri che hanno avvitato le indagini per risalire alla natura del rogo. Al momento nessuna pista viene esclusa.

“Stamattina il nostro risveglio è stato brutale. Una scena di distruzione – i resti di un’auto consumata dalle fiamme – ha lasciato un segno profondo, un gelo che va oltre il danno materiale. Al di là di ogni ipotesi sulla natura dell’accaduto, la serenità della nostra zona sembra essersi incrinata, alimentando il timore e il senso di abbandono di fronte a fatti che minacciano la nostra tranquillità. Come residenti, siamo fortemente preoccupati e turbati. Sentiamo che la nostra serenità più elementare è stata violata“, si legge in una nota il Comitato di Quartiere Gioeni. “A rendere insopportabile questo allarme è la sensazione di completo abbandono che proviamo ogni giorno: dalle strade dissestate ai pericoli diffusi, le nostre segnalazioni cadono nel vuoto, come se la nostra voce non avesse peso”, sottolinea il Comitato che chiede di “essere ascoltato e protetto per riconquistare la serenità che spetta a ogni cittadino”.