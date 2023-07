Auto si scontra con un cavallo sulla SS118: ferito l’autista

Incidente stradale stanotte lungo la Ss118 la strada che collega Raffadali con Agrigento.

Un’auto, per cause in corso di accertamenti, si sarebbe scontrato con un cavallo.

L’uomo alla guida è rimasto ferito lievemente mentre l’equino è deceduto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile per indagare sulla dinamica del sinistro stradale.