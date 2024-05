Autolavaggi non a norma, chiuse due attività a Favara e Agrigento: denunciati i titolari

I carabinieri del centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento hanno chiuso altri due autolavaggi, ad Agrigento e a Favara, poichè scaricavano le acque prodotte dagli impianti di lavaggio dei veicoli senza alcuna depurazione. Oltre ai sigilli, denunciati in stato di libertà alla Procura di Agrigento, i due titolari dell’attività. Dunque si allunga la lista nella provincia di Agrigento degli autolavaggi chiusi e di quelli che hanno chiuso spontaneamente l’attività in attesa dei documenti necessari per poter riaprire in pieno rispetto delle regole.