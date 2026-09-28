Avvicinare i giovani alle regole e alla sicurezza sulle strade: parte il progetto “On the Road”





Inizia l’avventura per 21 ragazzi, di età compresa tra 16 e 18 anni, che saranno protagonisti del progetto “On the Road”, il format dedicato all’educazione stradale e alla legalità che punta a rivoluzionare il tradizionale modo di avvicinare i giovani alle regole e alla sicurezza sulle strade. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e vede tra i coorganizzatori l’Aci, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza concreta e diretta, capace di affiancare alla formazione teorica il confronto con le realtà che ogni giorno operano sul territorio; infatti i 21 ragazzi scenderanno concretamente in strada e saranno coinvolti, al fianco delle forze dell’ordine, Istituzioni, e operatori di soccorso, nei servizi dedicati alla sicurezza e alla prevenzione.

““On the Road” punta a trasformare i ragazzi da semplici destinatari di messaggi sulla sicurezza stradale a protagonisti di un percorso educativo basato sulla responsabilità e sulla consapevolezza. Un modo per conoscere più da vicino i rischi legati alla circolazione stradale e, allo stesso tempo, il ruolo delle istituzioni nella tutela della sicurezza dei cittadini”, dichiara Alessandro Invernici vicepresidente e fondatore dell’Associazione On the Road.

Un’esperienza sul campo dunque che consentirà ai partecipanti di osservare da vicino il lavoro degli operatori impegnati nei controlli stradali e di comprendere, attraverso l’esperienza diretta, l’importanza del rispetto delle regole.

“Per i ragazzi si apre un percorso che mette insieme formazione, esperienza e confronto diretto con chi ogni giorno è impegnato sulle strade. Un’avventura che potrà lasciare nei giovani non soltanto nuove conoscenze, ma anche una maggiore consapevolezza del significato di legalità e responsabilità”, ha dichiarato il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo.

Di maggiore rilievo la serata di sabato 3 ottobre 2026 la ”Notte on the road”, dove tutti i ragazzi affiancheranno le varie Forze di Polizia ai servizi di controllo e sicurezza in occasione della ‘movida agrigentina’.

“Vivendo la complessità delle tecniche di prevenzione e soccorso sul campo, i “ragazzi on the road” comprendono l’importanza delle regole, superando i pregiudizi che hanno per le stesse e per il ruolo delle Autorità. Un modo per “accorciare le distanze” tra loro e le Istituzioni“, dichiara Salvatore Bellanca, presidente ACI Agrigento.

Al protocollo hanno aderito: Comando dell’Arma dei Carabinieri, Questura, Polizia Stradale, Polizia locale, Anas, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Croce Rossa e Protezione Civile.