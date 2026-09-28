Caso di meningite a Sciacca, 74enne ricoverato in isolamento

Un uomo di 74 anni di Sambuca di Sicilia è stato ricoverato in isolamento al reparto di Medicina generale dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca con la diagnosi di meningite. Il paziente era giunto al pronto soccorso della struttura nella giornata di sabato. Dopo la conferma della patologia, i sanitari hanno attivato le procedure per il trasferimento in un reparto di Malattie infettive, ma la ricerca di un posto letto disponibile nei centri della Sicilia ha dato esito negativo.

Tra le strutture contattate figura anche l’ospedale Parlapiano di Ribera, il cui reparto risulta non operativo per carenza di medici. Di fronte all’impossibilità del trasferimento, la direzione sanitaria del presidio di Sciacca ha disposto la degenza in isolamento all’interno di Medicina generale. Le condizioni dell’uomo non sono gravi e i medici hanno già attivato i protocolli previsti. L’ufficio Igiene dell’Asp di Agrigento ha avviato il tracciamento dei contatti più stretti del paziente per somministrare la profilassi preventiva.