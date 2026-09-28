Caro carburanti, code lungo la Ss115 al distributore Eni (Video)





File e code si sono registrate oggi al distributore Eni di Porto Empedocle, lungo la SS115, dove molti automobilisti stanno approfittando del calo dei prezzi per rifornire le proprie auto.

Il diesel è sceso a 2,19 euro al litro, mentre la benzina viene venduta a 1,99 euro al litro, ma esclusivamente con il servizio self service.

La riduzione dei prezzi, messa in atto da Eni, ha attirato numerosi automobilisti, con una lunga fila di vetture in attesa alle pompe. In tanti hanno scelto di approfittare del prezzo più conveniente per fare il pieno, causando momenti di particolare afflusso nell’area del distributore.

La situazione ha generato code lungo il punto di rifornimento sulla SS115, a testimonianza dell’attenzione degli automobilisti verso ogni variazione del prezzo dei carburanti.