Porto Empedocle

Caro carburanti, code lungo la Ss115 al distributore Eni (Video)

Molto automobilisti in fila al distributore Eni per fare rifornimento e approfittarne dello sconto

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione



File e code si sono registrate oggi al distributore Eni di Porto Empedocle, lungo la SS115, dove molti automobilisti stanno approfittando del calo dei prezzi per rifornire le proprie auto.

Il diesel è sceso a 2,19 euro al litro, mentre la benzina viene venduta a 1,99 euro al litro, ma esclusivamente con il servizio self service.

La riduzione dei prezzi, messa in atto da Eni, ha attirato numerosi automobilisti, con una lunga fila di vetture in attesa alle pompe. In tanti hanno scelto di approfittare del prezzo più conveniente per fare il pieno, causando momenti di particolare afflusso nell’area del distributore.

La situazione ha generato code lungo il punto di rifornimento sulla SS115, a testimonianza dell’attenzione degli automobilisti verso ogni variazione del prezzo dei carburanti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

In auto con un chilo di cocaina ad Aragona, 38enne resta in carcere
Agrigento

Caro carburanti, agricoltori bloccano la statale Palermo-Agrigento
Agrigento

Paura ad Agrigento, litiga con la fidanzata e getta una bombola di gas dal balcone
Apertura

Soldi e 130 grammi di cocaina, arrestato operaio agrigentino
Apertura

Ladri rubano 200 metri di cavi elettrici a Raffadali, blackout al depuratore
banner italpress istituzionale banner italpress tv