Infrastrutture e mobilità, Italia Viva chiede dimissioni dell’assessore Aricò

“La gestione delle infrastrutture e della mobilità in Sicilia è fallimentare. Dal cielo al mare, dalle autostrade alle ferrovie, l’isola vive un’emergenza permanente. Per questo lanciamo una petizione pubblica per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Alessandro Aricò”. Lo annuncia Italia Viva-Casa Riformista Sicilia. Sul fronte autostrade, si afferma, “la Palermo-Catania è ormai un percorso a ostacoli tra cantieri infiniti, mentre sulle autostrade gestite dal Cas continuano a emergere gravi criticità su gallerie, viadotti e sicurezza, fino al rischio di chiusura”.

Sugli aeroporti si denunciano “le chiusure di Catania, con disagi che inevitabilmente si scaricano sugli altri scali. Manca un vero piano regionale capace di integrare aeroporti, ferrovie e trasporto su gomma quando l’Etna blocca Fontanarossa”. Riguardo al caro voli “la Sicilia continua a inseguire l’emergenza con bonus e sconti invece di affrontare strutturalmente continuità territoriale, tariffe e integrazione tra gli aeroporti dell’isola”. Isole minori: “collegamenti troppo spesso affidati a mezzi vecchi e soggetti a guasti, con costi elevatissimi, mentre il caso della Costanza I solleva interrogativi sulla programmazione regionale”. Ferrovie e trasporti: “ritardi enormi nello sviluppo della rete ferroviaria e nessuna risposta adeguata alla crisi dei carburanti che sta colpendo famiglie e imprese”.