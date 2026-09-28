dalla Regione

Infrastrutture e mobilità, Italia Viva chiede dimissioni dell’assessore Aricò

Lanciata una petizione pubblica per chiedere le dimissioni dell'assessore regionale ai trasporti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“La gestione delle infrastrutture e della mobilità in Sicilia è fallimentare. Dal cielo al mare, dalle autostrade alle ferrovie, l’isola vive un’emergenza permanente. Per questo lanciamo una petizione pubblica per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Alessandro Aricò”. Lo annuncia Italia Viva-Casa Riformista Sicilia. Sul fronte autostrade, si afferma, “la Palermo-Catania è ormai un percorso a ostacoli tra cantieri infiniti, mentre sulle autostrade gestite dal Cas continuano a emergere gravi criticità su gallerie, viadotti e sicurezza, fino al rischio di chiusura”.

Sugli aeroporti si denunciano “le chiusure di Catania, con disagi che inevitabilmente si scaricano sugli altri scali. Manca un vero piano regionale capace di integrare aeroporti, ferrovie e trasporto su gomma quando l’Etna blocca Fontanarossa”. Riguardo al caro voli “la Sicilia continua a inseguire l’emergenza con bonus e sconti invece di affrontare strutturalmente continuità territoriale, tariffe e integrazione tra gli aeroporti dell’isola”. Isole minori: “collegamenti troppo spesso affidati a mezzi vecchi e soggetti a guasti, con costi elevatissimi, mentre il caso della Costanza I solleva interrogativi sulla programmazione regionale”. Ferrovie e trasporti: “ritardi enormi nello sviluppo della rete ferroviaria e nessuna risposta adeguata alla crisi dei carburanti che sta colpendo famiglie e imprese”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

La Lega rilancia: “La Sicilia ha bisogno dell’aeroporto di Agrigento”
di Irene Milisenda

Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori Eni: automobilisti in coda a Porto Empedocle (VIDEO)
Apertura

Caso di meningite a Sciacca, 74enne ricoverato in isolamento
Apertura

In auto con un chilo di cocaina ad Aragona, 38enne resta in carcere
Agrigento

Paura ad Agrigento, litiga con la fidanzata e getta una bombola di gas dal balcone
banner italpress istituzionale banner italpress tv